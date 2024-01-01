Продолжается прием заявок на участие в шестом сезоне премии #МЫВМЕСТЕ

Федеральное агентство по делам молодежи и Ассоциация волонтерских центров, некоммерческих организаций и общественных объединений "Добро.рф" объявляют о проведении VI сезона Международной премии #МЫВМЕСТЕ.

Целью премии является признание и поддержка лидеров общественно значимых инициатив, способствующих развитию гражданского участия, добровольчества и социальных преобразований.

Участниками могут стать: граждане Российской Федерации и иностранных государств старше 14 лет; некоммерческие и благотворительные организации; коммерческие компании; журналисты и иные представители сферы медиа, реализующие социальные проекты. С 2024 года к участию также допускаются субъекты Российской Федерации и муниципальные образования, реализующие программы развития добровольчества, благотворительности и гражданских инициатив.

В шестом сезоне премии в рамках национального трека предусмотрены четыре основные категории: "Личность" "НКО и проекты" "Компании" "Территория". Заявочный этап проходит с 18 марта по 24 мая 2026 года.

