Школьников научат распознавать телефонных мошенников

До 31 мая в российских школах в рамках проекта "Цифровой ликбез" пройдет урок цифровой грамотности по теме "Подозрительные звонки",

Школьники познакомятся с темой телефонного мошенничества. Так, ребята узнают, как правильно реагировать на тревожные звонки и манипуляции злоумышленников.

Учащимся объяснят, на что стоит обращать особое внимание при разговоре, какие средства защиты необходимо установить на смартфон. И в конечном итоге - как распознать, что с ними говорит мошенник.

Методические материалы для педагогов и сам видеоконтент урока доступны здесь.