Школьников научат распознавать телефонных мошенников

До 31 мая в российских школах в рамках проекта "Цифровой ликбез" пройдет урок цифровой грамотности по теме "Подозрительные звонки",
Школьники познакомятся с темой телефонного мошенничества. Так, ребята узнают, как правильно реагировать на тревожные звонки и манипуляции злоумышленников.
Учащимся объяснят, на что стоит обращать особое внимание при разговоре, какие средства защиты необходимо установить на смартфон. И в конечном итоге - как распознать, что с ними говорит мошенник.
Методические материалы для педагогов и сам видеоконтент урока доступны здесь.