Песков оценил "шум и разглагольствования" Запада после испытаний "Сармата"

Официальной реакции на успешный испытательный пуск новой ракеты "Сармат" от иностранных государств не было, зато средства массовой информации подняли шум. Об этом рассказал в четверг, 14 мая, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как подчеркнул представитель Кремля, было "очень много шума в прессе, очень много разглагольствований". Это "такая живая реакция, она говорит о том, что значение "Сармата" в мире все-таки понимаемое".

Нашлись те, кто не хочет признавать реальность и пытается умалить достоинства нового ракетного комплекса, однако в действительности России удалось гарантировать свою безопасность на многое годы вперед, цитирует Дмитрия Пескова ТАСС.

Ранее секретарь российского Совета безопасности Сергей Шойгу подчеркивал, что создание ракетного комплекса "Сармат" стало крупной победой российской науки и промышленности, "это очень и очень большой и серьезный проект в области ракетостроения".

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев ехидно поздравил "друзей" России с успешным испытанием "Сармата", подчеркнув: "Теперь вы все стали нам ближе!"