Кремль рассказал про обилие желающих купить у России нефть и газ

В мире по-прежнему очень много желающих приобретать российские энергоресурсы, невзирая на незаконные санкционные ограничения. Об этом рассказал в четверг, 14 мая, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как подчеркнул официальный представитель Кремля, вопреки обилию рестрикций, "которые действуют в отношении нашей нефти, с которыми мы не согласны и которые мы не приемлем", на приобретение у России энергоносителей остается много заявок.

Песков отказался вдаваться в детали "по понятным причинам", но отметил, что "рынок энергоресурсов очень подвижный" (цитаты по ТАСС).

Ситуацию на мировых энергетических рынках резко усугубили военные операции США и Израиля против Ирана. Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев предупредил, что вероятное выведение американских военных из района Ормузского пролива для нефтяных котировок "будет значить более 200 долларов на какое-то время".

При этом в Госдуме развеяли опасения россиян относительно цен на бензин. Первый зампред комитета по энергетике Валерий Селезнев не исключил, что "черное золото" в свете военных действий на Ближнем Востоке может подорожать и до 200 долларов за баррель. Однако нам это на руку, поскольку "мир будет заинтересован активнее покупать (нефть и нефтепродукты) у России".