"Не знаю, что толкало Пегову": Баринов эмоционально высказался об оставившей родню без наследства Арининой

Актриса Людмила Аринина скончалась два месяца назад. Ей было 99 лет. Артистка встретила смерть в полном одиночестве. У нее не осталось ни детей, ни внуков.

Ирина Пегова, зная, что о пожилой коллеге некому позаботиться, регулярно навещала Аринину, помогала ей с домашними делами. Актрисы сдружились на съемках одного из фильмов, Ирина сочувствовала Людмиле и старалась скрасить ее одиночество. Именно Пеговой и досталось наследство прославленной артистки — квартира в центре Москвы и дача под Истрой.

Однако тут же нашлись родственники Арининой. Племянники подали в суд, с требованием оспорить завещание. Но у них ничего не вышло. Более того, коллеги Пеговой считают справедливым, что ей досталось наследство.

Валерий Баринов, близкий друг Арининой в беседе с "Абзацем" прокомментировал решение актрисы. Он высказался довольно эмоционально. Баринов заявил, что народная артистка России поступила благородно.

По его словам, люди творческих профессий часто поддерживают друг друга не только на работе, но и в обычной жизни. "Видимо, не всегда самыми близкими оказываются родственники", — отметил он.

Баринов вспомнил, что отношение Арининой к актерам, партнерам было удивительным. И многие отвечали актрисе тем же.