"Не знаю, что толкало Пегову": Баринов эмоционально высказался об оставившей родню без наследства Арининой

Актриса Людмила Аринина скончалась два месяца назад. Ей было 99 лет. Артистка встретила смерть в полном одиночестве. У нее не осталось ни детей, ни внуков.
Ирина Пегова, зная, что о пожилой коллеге некому позаботиться, регулярно навещала Аринину, помогала ей с домашними делами. Актрисы сдружились на съемках одного из фильмов, Ирина сочувствовала Людмиле и старалась скрасить ее одиночество. Именно Пеговой и досталось наследство прославленной артистки — квартира в центре Москвы и дача под Истрой.
Однако тут же нашлись родственники Арининой. Племянники подали в суд, с требованием оспорить завещание. Но у них ничего не вышло. Более того, коллеги Пеговой считают справедливым, что ей досталось наследство.
Валерий Баринов, близкий друг Арининой в беседе с "Абзацем" прокомментировал решение актрисы. Он высказался довольно эмоционально. Баринов заявил, что народная артистка России поступила благородно.
По его словам, люди творческих профессий часто поддерживают друг друга не только на работе, но и в обычной жизни. "Видимо, не всегда самыми близкими оказываются родственники", — отметил он.
Баринов вспомнил, что отношение Арининой к актерам, партнерам было удивительным. И многие отвечали актрисе тем же.
"Не знаю, что толкало Ирину Пегову, но поступок, во всяком случае, я так думаю, благородный. Потом, понимаете, Людмиле Арининой нельзя было отказать в любви и уважении. Я испытывал нежность при общении с ней. Я не помню ее разгневанной на кого-нибудь или участвующей в каких-то интригах", — поделился Баринов.