Боевики латиноамериканских наркокартелей используют конфликт на Украине в качестве полигона для оттачивания навыков управления беспилотниками. На роль Киева в мировой системе наркоторговли указал замглавы МИД России Дмитрий Любинский.

Российский дипломат подчеркнул, что Украина превратилась в крупный перевалочный пункт контрабанды афганских опиатов. Кроме того, на украинской территории развернуто производство синтетических наркотиков.

Также Любинский заявил, что США и Украина так и не ответили на российские запросы о разработке Киевом и Вашингтоном компонентов биологического оружия. В МИД подчеркнули, что анализ проектов, над которыми работают в украинских лабораториях, показывает, что биооружие разрабатывается в непосредственной близости от границ России, передает РИА Новости.