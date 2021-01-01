Не копировать, а создавать тенденции: главное из обращения Путина к машиностроителям

Съезд Союза машиностроителей - одна из главных площадок, где формируется промышленная повестка России. Сейчас - в условиях санкций и СВО - именно машиностроение играет заметную роль в укреплении технологической независимости страны и выполняет задачи гособоронзаказа.

Владимир Путин в ходе выступления в том числе подвел итоги работы отрасли: "Объем промышленного производства в России в 2025 году оказался на 12 процентов выше уровня 2021 года. О чем это говорит? Во-первых, о том, что у нашей промышленности, науки, образования огромный потенциал. И, во-вторых, оправдывает себя наша стратегическая линия, решение, которое мы приняли не так уж давно: не копировать чужое, а задавать тенденции на рынках, осваивать новые виды конкурентной продукции, включая выпуск качественных самолетов, железнодорожной, сельхоз и иной техники, создание и ускоренное внедрение промышленных роботов, цифровых платформ и автономных систем, технологий искусственного интеллекта".

Российские промышленные предприятия сейчас добиваются общего результата во имя победы. И при этом работают в условиях санкций. На съезде поднимался вопрос ключевой ставки. В последнее время она постепенно снижается, сейчас уровень - 14,5 процентов. Негативно, по словам машиностроителей, сказывается на экспортных доходах и то, что доллар сегодня стоит в районе 70 рублей.

Путин на это ответил уже с трибуны: "Конечно, у нас много вопросов и проблем, сложных вопросов, которые нужно вместе решать. Но сейчас все-таки десятый съезд, юбилейный. Не буду о грустном, не буду говорить о ключевой ставке, не буду говорить о необходимости наличия длинных денег и об укреплении рубля".

Вопрос ключевой ставки, по словам президента, регулярно обсуждается с правительством и Центральным банком. А промышленность, несмотря на сложности, проявляет гибкость и умение решать задачи при помощи нестандартных подходов.

"За счет переключения логистики, замены ряда комплектующих, освоения собственных оригинальных научных и технологических решений не только сохранили ритмичную работу, но и в целом ряде случаев заняли новые позиции как на внутреннем, так и на зарубежном рынке, реализуют программы развития, вкладывают в исследовательские заделы и укрепление кадрового потенциала", - указал Путин.

Кстати, в будущем объемы гособоронзаказа будут сокращаться. Предприятия, работающие на оборонку, должны выпускать и гражданскую продукцию. И в целом Путин призывает использовать успешный опыт промышленности, которая, может, и не задействована в ОПК, но показывает результаты: "Сроки – от идеи по получения конечного, готового продукта – должны кардинально сокращаться, как это уже происходит во многих гражданских секторах. При этом повторю: нужно уходить от формального деления компаний на оборонно-промышленный комплекс и гражданский сегмент, от условных ограничений, которые мешают оперативно осваивать новые эффективные решения на производстве".

Реализовать эти принципы на практике помогут ветераны СВО. Путин призвал самым активным образом содействовать приходу таких людей в отечественный ОПК: "Да, ребята воюют, показывают себя. Ну, нужно их поддержать, надо искать талантливых. Там много талантливых людей. Я встречаюсь с ними, поверьте мне. Талантливых, современных, хорошо мыслящих. Нужно их искать, находить и помогать".

Призвал президент активно развивать работу по подготовке кадров. Специалистов на промышленных предприятиях до сих пор не хватает. Хотя зарплаты сейчас у людей рабочих специальностей такие, что многие белые воротнички позавидуют.