На избрание меры пресечения Андрей Ермак прибыл все в том же деловом костюме за несколько тысяч долларов, что и ранее. Хотя в его ситуации стоило бы уже надеть спортивный и присматриваться к тюремной робе.

Суд постановил: избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на 60 суток с возможностью освобождения под залог в размере 140 миллионов гривен. Сделали скидку бывшему госслужащему: вместо эквивалента 4 миллионов долларов согласился выпустить его за 3.

Ермак - по сути, второй человек при коррумпированном режиме. Но вынужден прибедняться. Легально таких денег у него быть не может. Говорит: "У меня нет таких денег. Будем разговаривать. У меня достаточно друзей, знакомых. Надеюсь, что они смогут помочь".

Эти друзья и знакомые теперь в крайне неловком положении. Засветить крупные суммы - все равно что написать чистосердечное признание в коррупции. И оказаться на прицеле у СМИ и НАБУ. Ермака решили выкупать по частям. По данным украинских СМИ, разнарядку дал главарь режима: раскидать сумму залога на отдельных лиц. Первой откликнулась член наблюдательных советов "Укрнафты" и "Ощадбанка", украинский юрист Роза Тапанова. Выразила готовность внести примерно 185 тысяч долларов. Больше официальная декларация не позволяет. Видимо, несколько дней правой руке Зеленского придется потомиться в СИЗО.

Сатанинские ритуалы, куклы вуду, земля с кладбища, своя ручная ведьма. Антикоррупционная прокуратура предоставила доказательства того, что последние шесть лет серый кардинал Украины не мог сделать и шага без совета колдуньи. С ней он согласовывал кандидатуры на высокие государственные посты, заказывал порчу, заговоры и сатанинские обряды на своих врагов. А их было немало - от оппозиционных журналистов и политиков до руководителей антикоррупционных ведомств. И как бы бывший глава офиса Зеленского ни отрицал свою зависимость от гадалки, суд, по сути, согласился с выводами следствия. И своим запретом прервал магическую связь.

Вероника Анискевич - это и есть та самая гадалка. В телефоне у Ермака была записана как "Вероника Фэншуй". Ранее экс-пресс-секретарь Зеленского рассказывала, что тот тоже советуется с колдунами. Украинское общество в растерянности. Под маской засевших в правительственном квартале клоунов оказались черти. А политикой страны в последние годы, по сути, управляла ведьма.

"Выясняется, что мы зависим даже не от какой-то там торговли должностями, у нас парад гадалок по назначению таких великих людей, как министры, заместители главы офиса. Может, уже СБУ пора заняться этой гадалкой. Она вполне могла быть агентом влияния ФСБ", - говорит Юрий Николов, журналист-расследователь.

Украинская народная традиция: что бы ни случилось внутри страны, во всем видеть руку Москвы. Вот волонтер Мария Берлинская. Фигурировала на так называемых пленках Миндича. Украинское Минобороны, которым тогда руководил Рустем Умеров, платило ей по 20 тысяч долларов жалованья ежемесячно. Разумеется, неофициально. Видимо, за помощь с воровством на обмундировании и пайках. На заседании следственной комиссии Рады по делу Миндича всех, кто задавал неудобные вопросы о коррупции в высших эшелонах украинской власти, Берлинская записала в агенты Москвы.

Даме в военной форме померещилось. В зале -только нардепы Украины. Но это еще не самый тяжелый случай. Мэр Киева не просто видит духов. Даже разговаривает с ними: "Сегодня был, как я уже говорил, на месте трагедии. Ко мне подошел парень из 112-й бригады, его семья жила в этом доме. А год тому назад он умер".

Из-за коррупционного скандала на Украине в Европарламенте призвали прекратить переговоры о членстве Украины в ЕС. Депутат от правой Австрийской партии свободы Гаральд Вилимски заявил, что речь идет о человеке из ближайшего окружения Зеленского. И усомнился, что никто в непосредственном центре власти в Киеве не знал о происходящем.

Но все это ничуть не смущает европейскую партию войны, которая готова накачивать оружием хоть украинских наркоманов, хоть чертей. Лишь бы еще продержались.

"Франция поддерживает Украину и будет продолжать мобилизовывать усилия для обеспечения прекращения боевых действий и установления справедливого и прочного мира для Украины, который гарантирует ее безопасность и безопасность Европы", - заявил Эмманюэль Макрон.

Оголтелая поддержка Киева привела к череде отставок в Латвии. После скандала с упавшими на территории республики украинскими дронами в ушел с должности министр обороны, а потом еще и премьер.

В Великобритании после проигрыша лейбористов на выборах многие члены кабмина не просто ждут, когда Кир Стармер объявит об уходе, но публично призывают его сделать это как можно скорее.