Более 100 человек погибли в результате мощного шторма в Индии

По меньшей мере 104 человека погибли и более 50 пострадали в результате мощного шторма, который обрушился на самый густонаселенный штат Индии - Уттар-Прадеш.

Проливные дожди с грозами и пыльные бури бушевали в регионе почти двое суток. Ураганный ветер валил деревья и срывал крыши с домов. Некоторые здания не выдержали напора стихии и оказались разрушены полностью. Нарушено транспортное сообщение. А из-за обрывов на линиях электропередачи некоторые районы остались без энергоснабжения и связи.

Количество погибших еще может вырасти, поскольку спасатели только приступили к разбору завалов. Соболезнования президенту и премьер-министру Индии направил Владимир Путин.