Фон дер Ляйен объявила о шестимиллиардном пакете помощи Украине

Новый пакет помощи Украине готовят в Евросоюзе. О завершающем этапе подготовки сообщила в соцсети X председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Как написала глава ЕК, работа над пакетом помощи Киеву в размере шесть миллиардов евро подходит к завершению. По данным фон дер Ляйен, сумма будет использована на поставку беспилотников.

Эксперты считают, что Европа сможет выделять 5-6 миллиардов евро в месяц, чтобы финансировать украинскую армию и правительство. Глава ЕК заявила, что Брюссель продолжает укреплять Украину, а также оказывать давление на экономику России с помощью санкций.