Юлия Барановская подключила связи, чтобы ее дочь стала главной звездой выпускного

Дочь Юлии Барановской и Андрея Аршавина Яна готовится к выпускному балу. Девушке 18 лет, и она очень хочет быть самой красивой на празднике. Телеведущая решила помочь дочери, чтобы та стала главной звездой вечера.

Яне трудно было выбрать идеальный наряд. Но Барановская нашла выход, она отвела дочь в ателье к дизайнеру Ирене Сопрано, где обсуждали фасон, ткань и детали будущего платья. Барановская призналась, что они с дизайнером уже давно дружат, поэтому Сопрано нашла в своем плотном графике окошко для Юлии и Яны.

Клиентками модельера являются голливудские звезды первой величины, в ее нарядах ходят Орнелла Мути, Дженифер Лопес, Бейонсе и Пэрис Хилтон. Кроме того, Сопрано работала над фильмом "Дьявол носит Prada 2". Нет сомнений, что Яна в платье от модельера с мировым именем станет главной звездой выпускного.

Отметим, что 18-летие дочь Барановской отметила недавно. Семейное торжество прошло в ресторане, где собрались самые близкие люди. Присутствовал на празднике и Аршавин. Его отношения с Барановской остаются напряженными, но ведущая не препятствует общению футболиста с детьми.