Шакалы и богомолы переселились с юга в Центральную Россию

Новые виды животных появились в Центральной России из-за изменений климата. Потепление привлекло в регион, в частности, богомола обыкновенного – обитателя южных российских областей, сообщил завкафедрой зоологии и физиологии Тверского госуниверситета, доктор биологических наук Андрей Зиновьев.

Как рассказал специалист агентству ТАСС, богомол теперь встречается в Московской, Тульской, Ивановской, Тверской и соседних областях. По словам Зиновьева, появление такого насекомого свидетельствует о все большем потеплении.

Севернее привычного ареала обитания стал встречаться и золотистый шакал. Его видят в Воронежской, Саратовской, Московской, Ленинградской, Архангельской и Владимирской областях. Кроме того, в последние десятилетия в Центральную Россию стали захаживать такие южные членистоногие, как паук оса - прежде зимы в этих регионах были для них слишком суровыми.