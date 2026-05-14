Молчанов похоронил всю свою семью, но отказался идти на отпевание дочери

Телеведущий Владимир Молчанов скончался 11 мая после долгой борьбы с раком. Ему было 75 лет.

Известный ведущий пережил свою супругу Консуэло на четыре года. А в марте умерла его дочь Анна. Как рассказали в близком окружении Молчанова, Анна и Владимир Кириллович вместе лечились от рака, лежали в одной больнице. Уход дочери ведущий пережить не смог, у него не осталось сил, чтобы бороться за жизнь.

Близкий друг семьи Молчанова Иван Цыбин в беседе с VOICE заявил, что последние четыре года были невыносимо трудными для телеведущего. Он похоронил всех своих родственников.

"Вчера мне вспомнилась история блокадного дневника Тани Савичевой. У Володи будто бы случился такой же блокадный дневник — он похоронил супругу, потом сестру, величайшую теннисистку и спортивного комментатора Анну Дмитриеву, а еще спустя полтора года дочь. А сейчас ушел сам. И теперь можно сказать: "Молчановы умерли все. Остался один Митя, его внук", подобно тому, что было написано в дневнике Савичевой", — поделился Цыбин.

Он признался, что череда потерь подкосила телеведущего. Владимир Кириллович не нашел силы, чтобы прийти на отпевание дочери. И друзья поддержали его в этом.

"Он не поехал на отпевание Ани и правильно сделал, что решил так. Иначе, боюсь, он бы остался там и его пришлось бы отпевать. После траурной церемонии я ему позвонил, он сказал: "Я попрощался с Анечкой еще в больнице". Конечно, это был страшный удар", — пояснил Иван.

Цыбин назвал смерть телеведущего и его близких ужасной трагедией. "И Аня, и жена Володи, и он сам ушли абсолютно рано. Что такое 75 лет для мужчины сейчас? Да ничего! Что такое 40 с хвостиком лет для молодой, красивой и цветущей женщины? Да ничего, абсолютно", — заключил он.