Собянин: Завершить реконструкцию Московского ипподрома планируется ко Дню города

Восстановление легендарного столичного ипподрома завершится уже в этом году. Такое обещание дал мэр Москвы Сергей Собянин, который сегодня проинспектировал ход реконструкции. Вместе с ним приехали вице-премьер Дмитрий Патрушев и министр сельского хозяйства Оксана Лут.

Комплекс в результате масштабных работ превратится в передовую площадку для спорта и отдыха. Внешний облик объекта культурного наследия регионального значения сохранят, восстановят фрески и лепнину. А вот зона состязаний обновится и будет соответствовать международным стандартам конных соревнований. На территории ипподрома появятся современные конюшни. Станет комфортнее зрителям - трибуны смогут вместить до двух тысяч зрителей. Откроет двери и исторический ресторан.

"Реконструкция ипподрома выходят на финишную черту. Заканчиваем работы по скаковой, беговой дорожке. По конюшням. И, конечно, жемчужина ипподрома - это историческое здание в котором проводится не только реставрация, но и приспособления для современного использования. Все работы идут в плановом порядке. Я надеюсь, что ко Дню города мы здесь сделаем праздник и для жителей, и для конников", - сказал мэр.