Самолеты ВКС России превзошли авиацию НАТО. Качества российских боевых машин оценил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха, выступая на X съезде Союза машиностроителей.

Ранее американское издание 19FortyFive писало, что российские истребители пятого поколения Су-57 находятся на грани исчезновения. Такую же судьбу эксперты издания предсказали и будущему стратегическому бомбардировщику, перспективному авиационному комплексу дальней авиации.

Гендиректор ОАК заявил, что российская авиастроительная отрасль стала более современной и эффективной. По его словам, лучшее подтверждение - превосходство российских боевых самолетов над самыми современными натовскими системами вооружений на поле боя, передает ТАСС.