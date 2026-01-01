Кличко заявил, что встретился с погибшим год назад украинским военным

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что каким-то образом встретился с погибшим год назад военным ВСУ, сообщает ТАСС.

"Ко мне подошел парень из 112-й бригады... Год назад он погиб", - сказал Кличко.

Вполне вероятно, что это была очередная оговорка, которыми киевский мэр давно славится. Так, до сих памятно следующее его высказывание: "А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать".

В марте 2026 года с угрозами на Кличко обрушился Владимир Зеленский. Он заявил, что мэра Киева привлекут к ответственности в случае провала подготовки украинской столицы к следующей зиме.