Ксению Добромилову тайно похоронили под Москвой: вот как выглядит и где находится ее могила

Модель и актриса Ксения Добромилова погибла в ДТП с мотоциклом 5 мая. Звезда клипа HammAli & Navai "Девочка-война" снимала байкеров на Большой Дорогомиловской улице. Один из водителей не справился с управлением и влетел в фотографа.

Модель скончалась в карете скорой помощи. Ксения получила тяжелые травмы, в том числе черепно-мозговую. Похоронили девушку еще 8 мая, но семья старалась сохранить это в тайне. Актриса упокоилась на Токаревском кладбище в Подмосковье.

Родные Ксении отказались от публичного прощания, хоть Добромилова была известна и любима в мотосообществе. На панихиду пришли только самые близкие друзья актрисы.

Кадры с похорон Добромиловой удалось раздобыть Андрею Малахову. Он показал фото могилы Ксении в своем шоу. "Вот так молодая и красивая девушка трагически завершила свою жизнь", — отметил ведущий.

Судя по снимку, могилу актрисы завалили цветами. Букеты красиво уложили на землю, а рядом с крестом установили фотографию Ксении. В кадре она предстала в байкерской куртке и с широкой улыбкой на лице.

Ксения Добромилова была молодой актрисой, которую зрители запомнили по участию в клипе группы HammAli & Navai "Девочка-война". Кроме съемок, она также выступала на театральной сцене и мечтала о большой актерской карьере. Пару лет назад Ксения увлекалась мотоциклами и фотографией.