Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили в ночь на пятницу, 15 мая, 355 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Как уточняет Министерство обороны России в своем MAX-канале, беспилотники были ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым, Республики Калмыкия, Краснодарского края, а также над акваториями Азовского и Каспийского морей.

При этом глава Рязанской области Павел Малков сообщил в своем MAX-канале, что при атаке БПЛА на регион погибли три человека и 12 пострадали, в том числе дети. В Рязани повреждены два многоэтажных жилых дома. Обломки дронов упали на территорию одного из промышленных предприятий.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова напомнила, что жертвами атак украинских националистов становятся мирные жители, включая детей: "Слово "пострадали" вообще не переносит, не транслирует, не передает того ужаса, что с детьми происходит. Оторванные руки и ноги, слепота, глухота. Про психологические травмы, я, наверно, даже говорить не должна".

В апреле украинские националисты целенаправленно ударили по пассажирскому автобусу в селе Вознесеновка Шебекинского округа. Глава Белгородской области, рассказывая про очередное зверство ВСУ, уточнил, что погибли трое и ранены восемь мирных жителей.