Эвакуировал раненых с передовой: новые подвиги героев СВО

Новые примеры героизма российских бойцов в ходе СВО. Командир отделения сержант Максим Караваев вместе с подчинёнными под плотным миномётным обстрелом смог эвакуировать раненых с передовой. Оказав пострадавшим первую помощь, Максим заметил вражеский ударный дрон, отдал группе команду продолжать движение, а сам занял огневую позицию и уничтожил беспилотник. Жизни наших бойцов были спасены.

Штурмовая группа под командованием сержанта Дениса Зиборева скрытно подобралась к опорному пункту противника, ворвалась на укрепленные позиции и ликвидировала боевиков. После захвата форпоста Денис организовал огневые точки для ведения обороны. Это позволило успешно отразить многочисленные контратаки врага без потерь среди личного состава.