Российские военные в зоне спецоперации наносят сокрушительное поражение живой силе и технике ВСУ, наступая на врага по всему фронту.

Это Сумская область - по укрепрайону боевиков работает "Солнцепек". Получив данные от разведки с переднего края, экипажи тяжелых огнеметных систем буквально за несколько минут переводят орудие в боевой режим и открывают огонь. Залп термобарических снарядов не оставляет противнику шанса.

Мощную поддержку штурмовым отрядам обеспечивает артиллерия. На кадрах - 152-миллимитровый "Гиацинт". В этот раз пушечными ударами ликвидирован неприятельский пункт управления БПЛА и склад с горюче-смазочными материалами на Краснолиманском участке фронта. На Добропольском направлении сработали расчеты гаубиц Д-30. Огонь в режиме реального времени корректировали операторы БПЛА, они же зафиксировали поражение цели.

Не дает врагу передышки армейская авиация. Получив координаты замаскировнного опорника ВСУ, экипаж Ми-28НМ поднимает вертолет в воздух и на предельно малой высоте приближается к линии боевого соприкосновения. Ракеты ложатся точно в заданный квадрат, а пилоты, умело обойдя ПВО противника, благополучно возвращаются на аэродром базирования.