Вашингтон решил довести до конца дело на Украине

Соединенные Штаты намерены выступить посредником на будущих мирных переговорах России и Украины. Госсекретарь США Марко Рубио сообщил об этом на своей странице в соцсети Х.

Рубио выразил надежду, что точка, где стороны возобновят диалог, близка. Вашингтон готов сыграть роль посредника и довести дело до конца.

Госсекретарь США ранее заявлял, что американская сторона не желает тратить свое время впустую и вкладывать силы и энергию в усилия, которые не приносят прогресса. По словам Рубио, Вашингтон готов посредничать на переговорах Москвы и Киева лишь при наличии реального прогресса.