Полная победа Пекина над Вашингтоном? Итоги встречи Трампа и Си Цзиньпина

Кортеж президента США въезжает на площадь Дворца народных собраний рано утром. Здороваясь с Си Цзиньпином, Дональд Трамп по привычке тянет руку председателя КНР на себя. Тот дает отпор. В итоге весь короткий разговор лидеры будто боролись на руках, а не пожимали их. Впрочем, конфуз не повлиял на настроение американского президента. В Пекине его встретили с размахом. Тут и военный парад, и дети, радостно размахивающие американскими флагами.

Шоумену Трампу, конечно, подобное не может не нравиться. Впрочем, какой бы теплый прием ни устроила китайская сторона, в отношениях двух стран веет ощутимым холодом. Без прямых столкновений, но с очевидным недоверием друг к другу. Глубокое структурное соперничество Пекина и Вашингтона выливается в торгово-технологическое противостояние. Си Цзиньпин призывает Трампа перестать быть друг для друга конкурентами: "Общие интересы перевешивают разногласия. Когда мы сотрудничаем, выигрывают обе стороны. Когда мы противостоим друг другу, обе стороны страдают. мы должны быть партнерами, а не противниками".

"Наши отношения - самые долгие между президентами двух наших стран. Я говорю это всем: вы - великий лидер. А с нами приехали крупнейшие бизнесмены: топ 30 мировых предпринимателей. Они с нетерпением ждут торговли с вами. Для меня честь быть вашим другом", - отвечает Трамп.

Речь, в частности, об Илоне Маске. В Пекин он прибыл со своим младшим сыном. Чтобы не упустить ни одной детали, не расставался со смартфоном. Периодически показывая результат своих съемок стоящему рядом с ним главе корпорации Apple Тиму Куку. Он тоже прибыл в Китай.

Последним в список пассажиров самолёта Трампа включили главу Nvidia Дженсена Хуанга. На борт номер один он поднялся на Аляске - во время дозаправки. Его компания изготавливает графические процессоры, которые стали своего рода стандартом для систем искусственного интеллекта. ИИ - еще одна тема для сотрудничества между двумя странами. Тем более в этой сфере Китай уже давно наступает США на пятки.

Все переговоры проходят в закрытом режиме. Впрочем, кое-какие детали Трамп уже сообщил журналистам. Судя по всему, основной была тема Ирана: "Председатель Си хотел бы быть участником сделки. Еще он сказал, что если в чем-то нужна помощь, то он готов помочь. Слушайте, все, кто покупает так много нефти, очевидно, с ними нужно поддерживать отношения. Он сказал, что готов помочь, если помощь будет нужна. Он хочет чтобы Ормузский пролив оставался открытым".

В повестке также - расширение доступа бизнеса США на китайский рынок и наращивание инвестиций в американскую промышленность. Затронули и тему Тайваня, но, судя по скупым комментариям Трампа и его госсекретаря, сломить Пекин не вышло.

"Позиция США по Тайваню на сегодняшний день остается неизменной. Китай всегда поднимает эту тему. Мы же всегда предельно ясно объясняем нашу позицию и двигаемся к следующей теме. Я думаю, Китай, возможно, предпочел бы получить Тайвань добровольно. В идеальном мире они хотели бы, чтобы прошло голосование или состоялся какой-то референдум. Любая попытка решить вопрос Тайваня силой будет ужасной ошибкой и приведет к негативным последствиям во всем мире", - сказал Марко Рубио, госсекретарь США.

Рубио также сообщил, что Трамп не просил у Си Цзиньпина помощи в отношении Ирана, поскольку Вашингтону "она не требуется". Впрочем, журналисты обратили внимание на эпизод: когда Илон Маск завел с прессой разговор о переговорах, госсекретарь его спешно увел от камер.

Китайские СМИ аккуратно пишут: по ключевым темам компромисса достичь не вышло. Американские пессимистично сообщают о полной победе Пекина над Вашингтоном: "Перейдя от оборонительной позиции к тупиковой ситуации, господин Си теперь неуклонно движется к тому дню, когда Китай станет достаточно сильным, чтобы начать контрнаступление для достижения этих целей. Китай укрепляет связи с Россией, а также с Юго-Восточной Азией, Латинской Америкой и странами Глобального Юга. Эти отношения могут помочь Пекину уравновесить влияние Соединенных Штатов, одновременно используя отчуждение союзников США со стороны господина Трампа", - говорится в статье New York Times.

Спокойствие, которое демонстрируют в Китае, не связано исключительно с тем, что там видят себя победителями. Это в целом свойственно нации, горизонт планирования которой - 100 лет. Аналитики Wall Street Journal, к примеру, уверены: Пекин учится на ошибках, которые прямо сейчас допускает на международной арене Вашингтон.

После торжественной части лидеры встретились за ужином, где подняли бокалы за процветание обеих стран. В меню, конечно, утка по-пекински.

Дональд Трамп уже пригласил Си Цзиньпина посетить в сентябре Соединенные Штаты Америки. Пользователи интернета пошутили: будет время потренировать рукопожатие.