Собянин оценил ход комплексной реконструкции Московского ипподрома

Античная колесница словно устремлена вперед к победам. На всех парах мчится к финишу. Квадрига - главный символ и самый узнаваемый художественный элемент Центрального московского ипподрома. Еще несколько месяцев назад скульптура была спрятана за строительными лесами. И только теперь, после реставрации, резвая четверка предстала во всей красе. Композицию не демонтировали, поскольку она выполнена из очень капризного и хрупкого материала. Пришлось проводить работы на двадцатиметровой высоте.

"Скульптура состоит из довольно редкого материала - это шпиатр. Шпиатр - это сплав цинка и олова. Во избежание каких-то сколов и деформаций материала при демонтаже было принято решение реставрировать прямо на месте", - рассказала Анна Кутырина, специалист по реставрации.

Масштабную реставрацию ипподрома проводили только один раз - в середине прошлого столетия. Историческое здание постепенно приходило в упадок. Фасад потрескался, некоторые элементы декора утрачены. Сейчас специалисты буквально по крупицам восстанавливают каждый элемент. Многие орнаменты, барельефы и вовсе фактически воссоздают. Конечно, используют современные технологии, которые значительно упрощают процесс, но без работы в архивах все равно не обойтись.

Строители не только реставрируют исторические объекты Московского ипподрома, но и создают современную инфраструктуру. Сейчас активно обновляют зону состязаний. Это скаковые, тренировочные, сервисные дорожки и поле для конкура. Строят современные конюшни, несколько разминочных манежей и даже ветеринарный блок для полноценного восстановления лошадей после соревнований.

Мэр Москвы Сергей Собянин, заместитель председателя правительства Дмитрий Патрушев и министр сельского хозяйства Оксана Лут оценили ход комплексной реконструкции ипподрома.

"Реконструкция Московского Центрального ипподрома выходит на финишную прямую. Заканчиваем работы по беговой, скаковой дорожке, по конкуру, конюшне и, конечно, жемчужине ипподрома – это историческое здание, в котором проводится не только реставрация, но и приспособление для современного использования. Все работы идут в плановом порядке. Я надеюсь, что ко Дню города мы здесь сделаем праздник и для жителей, и для конников", - сказал глава города.

"Мы выходим на конечную уже прямую. Надеюсь, что все в срок будет исполнено. Нам очень важно здесь будет проверять и спортивные качества лошадей, в том числе проводить международные соревнования. И, конечно, такого уровня ипподрома в Российской Федерации еще никогда не было", - отметил Патрушев.

"Для Министерства сельского хозяйства важно, конечно, проведение испытаний, чтобы выявлять селекционно-генетический материал нашего спортсмена. Их мы будем проводить на базе Тимирязевской академии, разворачивать площадку по селекционной и генетической работе", - сказала Лут.

И главное, что Центральный московский ипподром снова станет местом притяжения десятков тысяч людей. Сегодня здесь возрождают не просто спортивный или культурный объект, а московские традиции.