Ребенок вернулся из сада без пальца: что известно о страшном ЧП в Дагестане

Один из садиков Махачкалы. Есть ясельная группа. И вплоть до дошкольной. Одна из воспитанниц, девочка трех лет, после посещения сада домой пришла без пальца на ноге.

По данным следствия, девочка прищемила мизинец на ноге дверью. Да так сильно, что почти отрезала его. Воспитательницы решили скорую помощь не вызывать. Дали обезболивающее. Ну а что делать с частью пальца, которая висела буквально на волоске? Как сейчас считают следователи, ее отрезали до конца.

Любому здравомыслящему человеку такое вряд ли придёт в голову. Но в саду поступили, судя по всему, именно так.

"При поступлении палец был расчленен на два разных сегмента. Края раны были классическими, ровными - тяжело сказать. Но точно не оторван был. При оторванных ранах края бывают рваными. Там рваных крае не было", - рассказал Гусейн Рустамов, заведующий травматологическим отделением РДКБ им Н.М. Кураева.

Когда родители пришли в сад за девочкой, та была уже одета. Воспитатели не сказали ни слова. Только малышка говорила папе, что болит нога. Дома сняли колготки. Увидели окровавленную ногу и кусочек мизинца, который находился внутри колготок.

"Взять за неповрежденную часть. Ни в коем случае не мыть ничем. Положить в пакет. Завязать, чтобы жидкость не могла попасть внутрь пакета, и поместить этот пакетик с пальцем в еще один пакет, в котором уже будет вода с кусочками льда. При таких условиях создается оптимальная температура для сохранения тканей - +4 градуса", - объяснил Павел Мединский, заведующий отделением гнойной хирургии НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

Специалисты говорят, что в таком случае даже через 12 часов палец можно пришить обратно. Но в детском саду сделали все только хуже. Самое главное - не вызвали скорую помощь. Родители отвезли девочку в больницу. Там часть пальца спасти не смогли - время было потеряно.

Сейчас маленькая пациентка уже выписана. В отношении двоих воспитательниц и няни дошкольного учреждения избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Физически с девочкой все в порядке. Однако ее состояние медики характеризуют как истеричное. И это в три года. Настолько сильный шок она пережила. Другие родители рассказали, что их дети тоже получили серьезную психологическую травму и теперь отказываются идти в садик, потому что это было у них на глазах.