Правительство окажет поддержку сразу двум отраслям промышленности - рыбной и судостроению. Речь идет об обновлении флота.

Небольшим дальневосточным предприятиям, которые занимаются выловом рыбы, предоставят право на промысел, если они будут заказывать для себя суда на российских верфях или участвовать в возведении объектов прибрежной инфраструктуры.

Кроме того, для привлечения дополнительных средств в отрасль уже вдвое увеличены инвестиционные квоты на строительство малогабаритных судов для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна.