Правительство окажет поддержку сразу двум отраслям промышленности - рыбной и судостроению. Речь идет об обновлении флота.
Небольшим дальневосточным предприятиям, которые занимаются выловом рыбы, предоставят право на промысел, если они будут заказывать для себя суда на российских верфях или участвовать в возведении объектов прибрежной инфраструктуры.
Кроме того, для привлечения дополнительных средств в отрасль уже вдвое увеличены инвестиционные квоты на строительство малогабаритных судов для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна.
"У инвесторов сохраняется интерес к выпуску крупнотоннажных кораблей, а вот для создания меньших требуется дополнительная поддержка. Чтобы привлечь вложения на эти цели, правительство увеличит размер инвестиционных квот для строительства средних и малых рыбопромысловых судов для Дальнего Востока. Рассчитываем, что такой подход позволит ускорить обновление флота, будет способствовать сохранению рабочих мест в субъектах Федерации и, что самое важное, положительно скажется на снабжении наших граждан разнообразной рыбной продукцией", - сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.