Двое сотрудников ЗАЭС пострадали при ударе ВСУ по территории станции

Украинская армия в очередной раз обстреляла Запорожскую АЭС. Удар пришелся по территории станции, в 100 метрах от ее периметра. В результате пострадали двое сотрудников ЗАЭС, сообщила пресс-служба станции.

В сообщении уточняется, что работники станции передвигались на автомобиле, выполняя свои служебные обязанности. При этом украинские боевики продолжили наносить удары, препятствуя эвакуации пострадавших.

Российская сторона неоднократно заявляла, что реальный источник угрозы для Запорожской АЭС и ее работников — это безрассудные действия ВСУ. Украинские войска почти ежедневно атакуют инфраструктуру станции и Энергодара, передает РИА Новости.