ВС России поразили "поселок олигархов" под Киевом

"Поселок олигархов" стал одной из целей масштабной комбинированной атаки ВС России 14 мая. Поражены военные объекты в Киеве и центральной части Украины, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По данным подполья, российская армия нанесла удар по неустановленному объекту в престижном поселке Козин. В этом поселке, по данным Лебедева, расположены самые дорогие особняки украинских олигархов. Здесь имения Ахметова, Клюевых и Юры Енакиевского. Тут же расположены частные острова, искусственно созданные на Днепре.

Кроме того, по данным подполья, российские военные поразили авиаремонтный завод в Жулянах. Также поражены инфраструктура аэродрома Борисполь с тренировочной базой спецназа, бизнес-центр в Киеве с кол-центром ВСУ, авиабаза в Староконстантинове и Кременчугский нефтеперерабатывающий завод.