Раздор в некогда благородном семействе. Североатлантический альянс, перебивший немало людей по всему миру, даже в самой Европе, вдруг почувствовал легкую дрожь, когда в Пекине сошлись Си Цзиньпин и Дональд Трамп.

Газеты в Европе, Азии, Америке открыто обсуждают конец, развал Альянса. Лидер западного мира, Америка, уже не выглядит той страной, которая может диктовать условия Китаю. А после того, как европейцы отказались участвовать в Иранской войне, в Вашингтоне жутко разобиделись. Какие ж это браться по оружию. Нам такого НАТО не надо.

Госсекретарь Рубио высказывался и пожестче: у НАТО больше нет причин для существования. А американских солдат нужно вывести из заевшейся Европы.

Дряхлые лидеры дряхлых монархий были брошены спасать ситуацию, надо удержать Альянс на плаву, чтобы удержаться самим. Престарелый Карл III, убеждавший Трампа сохранить НАТО и поддерживать Украину, так обосновал необходимость продолжения войны:

"Это необходимо для обеспечения по-настоящему справедливого и прочного мира".

Если он еще не растерял разум, то логика изложения перешла в формат паранойи. Помочь разрешить Иранский конфликт, в котором Соединенные Штаты безнадежно забуксовали, теперь должен Китай, у которого тесные связи с Тегераном. Но в Пекине не простаки сидят. Местные газеты пишут, как НАТО пыталась расставить ловушки для России и КНР. И зачем:

"Фактически самым агрессивным шагом НАТО за последние годы стало превращение Украины в марионетку для борьбы с Россией".

На Трампа в Пекине даже слегка цыкнули. Хватит науськивать Тайвань. Это китайская территория. Оставьте ваши замашки. А если Пекин и Вашингтон договорятся о партнерстве, никакому НАТО не поздоровится. Пока все в действительности не так, как на самом деле.