Жених больной раком Лерчек рассказал о ее состоянии: "Мы нашли правильное лекарство"

Блогер Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) в конце февраля родила сына от танцора Луиса Сквиччиарини. А сразу после родов у нее выявили рак желудка четвертой стадии с метастазами.

Валерию отпустили из-под домашнего ареста, чтобы она могла сосредоточиться на лечении. И, похоже, усилия врачей дали результат. Жених блогера сообщил, что Лерчек становится лучше. Чекалина приступила к пятому курсу химиотерапии, и все идет относительно нормально.

По словам танцора, побочные эффекты от терапии есть, но не такие страшные, как предполагали врачи. Лерчек постоянно хочет спать, ее тошнит, также у нее бывают проблемы с едой, многодетная мама не может и кусочек пищи проглотить.

"Но врач помогает, мы нашли правильное лекарство, сейчас уже лучше", — поделился Сквиччиарини.

Луис отметил, что анализы показывали нехватку протеина в крови. Поэтому Валерия старается есть мясо, особенности куриное.

Лерчек также появилась в блоге и показала кадры из больницы. Валерия обратилась к хейтерам, которые не верят, что у нее рак желудка четвертой степени.

"Вот у меня стоит капельница, она идет через порт — раковый порт, который сразу поступает в центральную вену. Мы здесь остаемся на ночь, потому что последняя помпа будет капаться практически 24 часа", — рассказала Чекалина.