Рубио назвал вторую по военной мощи армию в мире

Второй в мире армией по военной мощи обладает Китай. Скорость, с которой Пекин модернизирует армию и флот, невозможно игнорировать, заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью NBC News.

По словам Рубио, темпы роста вооруженных сил Китая за последние десять лет беспрецедентны. Это позволяет Поднебесной проецировать свою мощь в глобальном масштабе – так же, как это делают Соединенные Штаты.

Глава американского госдепа также назвал самую сильную армию в Европе. Рубио считает, что Вооруженные силы Украины — самые сильные и мощные вооруженные силы на Европейском континенте.