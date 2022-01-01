Карла III умоляют спасти корги покойной Елизаветы II: после побега Сары Фергюсон собаки живут с живодером

Елизаветы II не стало 8 сентября 2022 года. В своем завещании королева указала, что ее любимые корги Муик и Сэнди должны переехать жить к Саре Фергюсон.

Бывшая жена принца Эндрю всегда была любимицей Елизаветы II, поэтому не удивительно, что именно ей королева передала самое ценное. В первые полгода жизни с Муиком и Сэнди Сара Фергюсон рассказывала, что собаки чувствуют присутствие души прежней хозяйки. По словам герцогини Йоркской, корги часто "лают в пустоту", как будто призрак Елизаветы "проходит мимо".

Постепенно Муик и Сэнди привыкли к новому дому. Но в Роял-Лодж разгорелся скандал — Сара Фергюсон и принц Эндрю были уличены в связях с американским финансистом Джеффри Эпштейном. Сына Елизаветы II подозревают в злоупотреблении служебным положением и изнасиловании. На этом фоне Эндрю лишили всех титулов и выселили из роскошного 30-комнатного особняка, который он делил с бывшей женой.

Сара попыталась оправдаться, но в итоге не выдержала позора и покинула Британию, бросив собак с бывшим мужем. Сейчас Муик и Сэнди находятся в коттедже экс-принца в Норфолке.

Народ возмущен этим обстоятельством. Ведь совсем недавно королевский биограф Эндрю Лоуни назвал сына Елизаветы II живодером. Писатель припомнил, как несколько лет назад Эндрю с силой ударил своего лабрадора по голове. Пес стащил мясо со стола, и принц решил наказать его.

Британцы пишут письма Карлу III и заваливают официальные соцсети дворца требования и мольбами спасти королевских корги. Люди считают, что рядом с Эндрю Муик и Сэнди в опасности.