Собянин подвел итоги конкурса "Педагоги года Москвы"

Подведены итоги конкурса "Педагоги года Москвы", сообщил в своем канале Сергей Собянин.

Учителем года стал преподаватель физики школы №2100 Константин Проскуряков, воспитателем - Павел Дементьев из школы №1210.

Владимир Лукашин из школы №1589 признан лучшим педагогом-психологом, а лучшим логопедом - Ирина Геращенко из школы №1151.

Среди дефектологов первое место заняла Екатерина Любкевич, представляющая школу-интернат №30 имени К.А. Микаэльяна.

Мэр поздравил всех лауреатов с заслуженными наградами.