"Инфинити" протаранил остановку на проспекте Мира в Москве

ДТП произошло на проспекте Мира на северо-востоке Москвы. Автомобиль "Инфинити" протаранил остановку, есть пострадавшие, сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

По предварительным данным, инцидент произошел в районе дома №48 по проспекту Мира. Водитель "Инфинити" не справился с управлением и выехал на остановку общественного транспорта.

По данным полиции, пострадали находившиеся на тротуаре три пешехода. Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства аварии, работает следственно-оперативная группа.