Дело против Ермака назвали сигналом Зеленскому

Скандал вокруг экс-главы офиса Зеленского Андрея Ермака разгорелся, когда администрация США вновь обратила свое внимание на Украину. Вашингтон снова занялся переговорами о завершении конфликта. И дело против Ермака – знак Зеленскому, чтобы он согласился на выведенные в Анкоридже условия мирного урегулирования, пишет украинское издание "Страна".

По мнению украинских экспертов, уголовное дело против Ермака — это "последнее предложение" Зеленскому согласиться на условия Анкориджа. Это, в частности, подразумевает вывод войск из Донбасса.

Высший антикоррупционный суд Украины принял решение об аресте Ермака на 60 дней 14 мая. Обвинения экс-главе офиса президента предъявили в день, когда вышло интервью бывшего пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель Такеру Карлсону. Она негативно высказывалась о действующем украинском лидере.