Молодая, красивая и совсем не похожа на Пугачеву: вот кто должен был стать женой Галкина*

Алла Пугачева и Максим Галкин* сыграли свадьбу 23 декабря 2011 года. Многих шокировало, что молодой юморист взял в жены певицу, которая на 27 лет его старше. Тем более, что не так давно Максим* был счастлив в компании совсем другой женщины.

С годами про ту, другую, забыли, но поговаривают, что именно она должна была стать женой Галкина*, если бы не вмешалась Примадонна. Речь о телеведущей Анастасии Чернобровиной. На заре своей карьеры очаровательная Настя вскружила голову набирающему популярность комику.

Стройная красотка с голливудской улыбкой настолько очаровала будущего иноагента, что ради этих отношений он был готов на многое. Подарки, цветы и походы по ресторанам – так выглядела жизнь Чернобровиной на протяжении двух лет. Чтобы не быть замеченными публикой, влюбленные ходили на ночные сеансы в кино с опозданием, предпочитая последний ряд.

"С ним действительно всегда было очень легко. Мы всегда были рядом. Вот это очень важно. Когда он позволяет быть женщиной рядом, а я позволяю ему вести себя как мужчина", — позже делилась Анастасия в одном из своих интервью.

Осенью 2001 года журналистам удалось подловить Галкина* и Чернобровину, когда они мило держались за руки. И вот тогда в жизни начинающей теледивы едва не произошла катастрофа. Снимки идиллии молодых людей облетели все новостные издания страны, а затем попались на глаза Алле Пугачевой.

"Мы просто держались за руки тогда, я помню это фото на обложке газеты одной. Ну и что в этом такого? Да, мы настолько были дружны. Почему только любимые люди могут держаться за руки?" — сокрушалась журналистка.

На тот момент Алла Пугачева была замужем за Филиппом Киркоровым, но это не помешало ей разлучить влюбленных. Судя по всему, звезда уже имела планы на Галкина*, поэтому поспешила устранить красивую и молодую конкурентку. Как пишет "Экспресс газета", вбежав в гримерку, она одним только своим разъяренным видом заставила телеведущую отказаться от любых мыслей о совместном будущем с Максимом*. Устроенный Пугачевой допрос стал для Анастасии серьезным стрессом, о чем она позже вспоминала с содроганием.

"Я аж остолбенела, когда ее увидела. И очень испугалась решительного вида Аллы Борисовны", — призналась Чернобровина.

*Минюст России включил Максима Галкина в список физлиц-иноагентов