Киевский режим не будет щадить "союзников", которых он использует в своих нечистоплотных интересах. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя отставку кабмина Латвии.

Ранее стало известно, что премьер-министр Латвии Эвика Силиня и весь ее кабинет министров уходят в отставку. Отмечалось, что это стало результатом хамских действий Украины – в том числе использования территории Латвии для атак на объекты в России.

Песков подчеркнул, что Прибалтика насквозь пронизана "бациллой русофобии". Едва ли у прибалтийских властей сегодня есть право голоса, чтобы заявлять о необходимости диалога с Москвой, заявил представитель Кремля в беседе с Первым каналом.