Военные действия США против Ирана продолжатся, заявил американский лидер Дональд Трамп. Об этом он написал в своей соцсети.



Трамп отметил, что Си Цзиньпин во время переговоров поздравил его с успехами, которых американский лидер добился за время второго президентского срока. Он отнес к своим достижениям "военную победу над Венесуэлой" и "военное уничтожение Ирана".



Переговоры Трампа и Си Цзиньпина стартовали в Пекине 14 мая. По итогам двухчасовой беседы американский лидер заявил, что стороны предпринимают попытки для укрепления связи.



США и Израиль начали военные действия против Ирана 28 февраля. Тегеран ответил массированными ударами по американским военным базам на Ближнем Востоке.