Боеприпасы времен ВОВ нашли в Мурманской области

Боеприпасы времен Великой Отечественной войны нашли в Мурманской области. Более 80 лет они пролежали на Кольском полуострове.

Чтобы определить степень опасности военных трофеев и возможность их транспортировки, на место выехала группа разминирования инженерного полка Северного флота. Саперы внимательно осмотрели каждый боеприпас.

"Нашли боеприпасы Великой Отечественной войны. Достали их, изъяли и доставили в войсковую часть для дальнейшего уничтожения. 28 единиц, осколочно-фугасные немецкого происхождения", - сообщил Олег Котенко, командир группы разминирования отдельного морского инженерного полка Северного флота.