Операция и лучевая терапия: обнародованы документы о болезни Лерчек

Блогер Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) борется с раком желудка. Многодетная мама узнала шокирующий диагноз после рождения сына от танцора Луиса Сквиччиарини. Болезнь уже распространилась по всему организму и перешла в четвертую стадию, но Валерия не теряет надежду побороть рак.

Лерчек отпустили из-под домашнего ареста, чтобы она могла сосредоточиться на лечении. В суде блогер показала документы, подтверждающие онкологическое заболевание. Однако все еще многие не верят, что Чекалина больна. На днях блогер Алина Расковская распространила в Сети видео, сделанное в одном из спортзалов Москвы. На кадрах Валерия делала упражнение со штангой. Девушка была шокирована, что умирающая Чекалина работает в зале не хуже, чем здоровые люди. Она выразила сомнение в болезни Валерии.

После этого Алана Мамаева призвала многодетную маму опубликовать в соцсетях медицинские документы, чтобы прекратить все пересуды. Лерчек не хотела выставлять самое сокровенное на публику, но в итоге сдалась.

Блогер ответила всем, кто не верит в ее диагноз. Валерия обнародовала медицинское заключение после сложной операции на позвоночнике. В документе указано, что Чекалиной провели вмешательство на грудном позвонке и укрепляли его специальным костным цементом. Из описания также следует, что проблема была серьезной и связана с разрушением или сильным ослаблением позвонка. После операции Лерчек назначена лучевая терапия.