МИД обвинил США в действиях в ущерб России

Американская сторона предпринимает действия в ущерб России, несмотря на переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине. Такое заявление сделал в пятницу, 15 мая, заместитель российского министра иностранных дел Александр Панкин.

Как уточнил дипломат, говоря о конкретных действиях Вашингтона, антироссийской направленности, "это всевозможные санкции — их список не сокращается, а увеличивается". Отдельные послабления рестрикций носят исключительно конъюнктурный характер.

При этом "в целом, конечно, хотелось бы, чтобы то, что говорит американский президент, и, наверное, говорит искренне, чтобы это находило подтверждение в действиях американской стороны", заявил Панкин.

Замминистра, которого цитирует РИА Новости, также выразил сожаление в связи с тем, что до сих пор не видно какого-то серьезного продвижения на экономическом треке: Москве по-прежнему чинят препоны, в том числе в экспорте и платежах.

5 мая руководители внешнеполитических ведомств России и США провели телефонный разговор. В российском МИД уточнили, что Сергей Лавров и Марко Рубио провели "сверку часов" по текущей ситуации в международных делах и российско-американских отношениях. При этом Москва оценивала разговор как конструктивный.

В марте в Соединенные Штаты летала российская парламентская делегация. В Кремле подчеркивали, что такие контакты жизненно важны для восстановления отношений России и США. Глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий назвал этот визит тестовым.