Атака БПЛА на Рязань: Три человека погибли и 12 пострадали

Жертвами атаки беспилотников ВСУ на Рязань стали три человека.

Еще 12 человек пострадали, в том числе дети, сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков. Семерым потребовалась госпитализация, уточнил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое.

Кроме того, повреждения получили два многоэтажных жилых дома и предприятие, на территории которого упал обломки БПЛА.

В настоящий момент ведется ликвидация последствий ночной атаки. В Октябрьском районе города отменили занятия в детских садах и школах ради безопасности местных жителей. Для тех родителей, у которых нет возможности оставить детей дома, в учреждениях организуют специальные дежурные группы.