Россиянку задержали за передачу секретных данных Украине

Сотрудники ФСБ задержали в Мариуполе женщину, которая передавала Украине данные о российских войсках.

Россиянка сама вышла на контакт с украинскими спецслужбами через мессенджер Telegram. Получив задание, она передавала секретную информацию о дислокации ВС России на территории Мариупольского муниципального округа.

Возбуждено уголовное дело о государственной измене. Следствие продолжается.

Ранее сотрудники ФСБ поймали в Крыму двух украинских агентов, передававших врагу сведения о дислокации военных на полуострове.