После смерти 11-летнего сына с ДЦП родила мальчика с аутизмом: трагедия сестры Наташи Королевой Ирины Порывай

Наташа Королева на днях улетела в США, чтобы повидать родных. В Америке живут мама и старшая сестра певицы Ирина. В последние годы родственница Королевой совсем пропала с радаров, а ведь когда-то она была гораздо известнее Наташи.

Сестры Порывай с детства были девочками весьма талантливыми и всегда любили музыку. Обе могли похвастать отличными вокальными данными. Они вместе начали строить карьеру на Украине.

Ирина выступала под псевдонимом Руся. У нее были все данные, чтобы сделать отличную карьеру и, может быть, даже переплюнуть младшую сестру. Порывай собирала целые стадионы. Но внезапно талантливая и привлекательная артистка ушла со сцены. Как потом выяснилось, в жизни старшей сестры Наташи Королевой произошла череда несчастий, которые не оставили ей возможности заниматься творчеством.

Ирина вышла замуж за Константина Осауленко, а вскоре у них родился сын Володя. Мальчик появился на свет с тяжелой формой ДЦП. Все свои силы Ирина Порывай тратила на то, чтобы ее сын ни в чем не нуждался.

Наташа Королева, когда стала популярной, о сестре не забыла и всячески старалась ей помочь. Она устраивала совместные концерты с Русей и давала ей возможность подзаработать. Однако в начале 90-х годов Ирина окончательно пропала с радаров. Как оказалось, сестра Королевой вместе с мужем и сыном переехала в Канаду, где надеялась заработать больше денег, да и Володе нужно было более профессиональное лечение.

Но мечты о лучшей жизни не сбылись. Долгое время у супругов не получалось зарабатывать так, как они надеялись. В итоге Русе предложили место дирижера в украинской православной церкви в Торонто. Там она и работала, а все остальное время посвящала сыну.

Володя скончался в возрасте 11 лет. Для Ирины это стало большим ударом, она впала в депрессию и больше не видела смысла в жизни. Однако тогда в дело вмешалась мать Руси. Людмила Порывай настояла, чтобы Ирина с мужем завели еще одного ребенка.

В скором времени у пары родился сын Матвей. Певица вздохнула с облегчением, но когда мальчик чуть подрос, медики объявили Русе, что у ее сына аутизм. Болезнь не смертельная, однако требует большого внимания. Ирина вновь посвятила себя лечению ребенка, а спустя время у них с мужем родилась абсолютно здоровая девочка Соня.

Ирина уже давно оставила мысли о возвращении на сцену и всю себя отдала детям и их воспитанию. Наташа Королева поддерживает теплые отношения с сестрой и всячески ей помогает.