Спасатели резко возобновили поиски Усольцевых: что сподвигло их вновь выйти в тайгу

Спасатели возобновили поиски семьи Усольцевых по заявке следователей.

Поисковые мероприятия пройдут 15 и 16 мая в районе деревни Кутурчин Партизанского района. Ранее сообщалось, что поиски Усольцевых возобновятся после того, как сойдет снег.

В этот раз в поисках будут задействованы четыре человека и четыре единицы техники. Они вновь осмотрят труднодоступный ландшафт в районе Кутурчина и постараются обнаружить любые зацепки, не вскрывшиеся ранее.

Сергей и Ирина Усольцевы с пятилетней дочерью Ариной и собакой пропали 28 сентября. Они вышли в однодневный поход к горе Буратинка и перестали выходить на связь. Поиски Усольцевых назвали самыми масштабными и сложными в истории Красноярского края.

Активные поиски семьи завершились 12 октября. Они перешли в режим точечных задач.

По факту безвестного исчезновения туристов возбуждено уголовное дело об убийстве двух или более лиц. На данный момент приоритетной является версия о несчастном случае. Следствие также отрабатывает криминальную версию исчезновения семьи.