Трамп: Иран заключит сделку или будет уничтожен

Соединенные Штаты оставляют лишь два варианта дальнейшего развития событий на Ближнем Востоке. Такое заявление сделал в пятницу, 15 мая, глава государства Дональд Трамп.

Как подчеркнул политик в интервью Fox News, Иран может заключить сделку США или будет уничтожен.

Также Трамп написал в социальной сети Truth Social, что военные действия Соединенных Штатов против Ирана продолжатся. Перечисляя победы и успехи своего второго президентского срока, политик назвал и "военное уничтожение Ирана", которое "продолжится".

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров, говоря о целях атак США и Израиля на Иран, заявлял, что агрессоры попытались помешать нормализации отношений Тегерана с арабскими странами. Дипломат подчеркивал, что такое объединение могло бы сыграть важную роль в урегулировании на Ближнем Востоке.

Заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов заявил, что наша страна решительно осуждает агрессию США и Израиля против Ирана, а также выражает соболезнования в связи с утратой в результате ударов Вашингтона и Тель-Авива иранских государственных деятелей. При этом Москва настроена на тесное взаимодействие с властями исламской республики в поиске вариантов мирного урегулирования кризиса на Ближнем Востоке.