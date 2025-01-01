"Я кричала, задыхаясь от слез": Стриженова показала могилу насмерть сбитой байкером актрисы Елены Земляникиной

Актриса Елена Земляникина, сестра Александра Стриженова, скончалась 14 мая 2025 года. 66-летнюю артистку сбил мотоцикл, когда она переходила дорогу по "зебре".

Елена Владимировна шла на красный сигнал светофора, а когда увидела приближающийся байк, ускорилась, в итоге мотоциклист не смог ее объехать и протаранил. Земляникина от удара отлетела в сторону. Байкер тоже упал, но на газон разделительной полосы. Мужчина не пытался скрыться с места аварии, он сразу бросился к пострадавшей, но уже ничем не мог помочь.

Золовку Екатерины Стриженовой похоронили на кладбище Куприяниха в Домодедово. Как сейчас выглядит могила Земляникиной показала телеведущая. Екатерина навестила последнее пристанище родственницы. На могиле еще нет памятника, но выглядит она ухоженной. У деревянного креста стоит портрет актрисы, рядом лежат свежие цветы.

Стриженова призналась, что новость о гибели Земляникиной стала для нее невероятным потрясением. Екатерине все еще тяжело вспоминать тот день.

"Я была на репетиции, когда Саша позвонил — сестру Лену насмерть сбил мотоциклист... Помню, что стала кричать, задыхаясь от слез, до конца не понимая, что именно произошло. Мы поехали в районное отделение милиции... Человека нет. Нет мамы, нет жены, нет сестры. И нет утешения", — поделилась ведущая.

Елена Земляникина — дочь Любови Стриженовой и Владимира Земляникина. Она была единоутробной сестрой Александра Стриженова. Известность артистка получила после выхода на экраны фильма "Москва слезам не верит". Всего Земляникина сыграла в десяти картинах. У Елены Владимировны остались три дочери — Мария, Любовь, Полина и муж Александр Крылатов.