В Китае назвали дату визита Владимира Путина

Однодневный визит президента России Владимира Путина в Китай ожидается 20 мая. Об этом рассказали в пятницу, 15 мая, информированные источники в КНР.

Как уточнили собеседники South China Morning Post, очередной визит российского лидера в Поднебесную является частью рутинных контактов Москвы и Пекина.

Издание подчеркивает, что КНР впервые примет лидеров и США, и России за один месяц вне многостороннего контекста. Китайские журналисты объясняют это стремлением Пекина к эффективному управлению связями с Москвой и Вашингтоном.

Кремль официально пока не называл дату визита Владимира Путина в Китай, подтверждая лишь, что подготовка продолжается.

Тем временем президент США Дональд Трамп дает громкие оценки своей поездке в Китай. По словам политика, поездка оказалась "успешной и незабываемой" (цитата по РИА Новости). Американский лидер заверил, что отношения Вашингтона и Пекина продолжат улучшаться, а также рассказал, что с нетерпением ждет ответного визита лидера КНР Си Цзиньпина в Соединенные Штаты.

Однако профессор Высшей школы экономики Сергей Лузянин указывает на то, что Дональд Трамп с его китайским вояжем — "проситель, а не победитель, как он планировал первоначально".