Сильная жара вернется в Москву

В столичном регионе после недолгого похолодания вновь ожидаются очень высокие температуры воздуха. Об этом рассказала в пятницу, 15 мая, главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

Метеоролог предупредила, что уже в понедельник, 18 мая, столбики термометров могут вырасти до 27-28 градусов, что относится к категории очень жаркой погоды. При этом не исключены небольшие осадки в виде дождей.

По словам Поздняковой, такая погода сохранится минимум до середины грядущей недели. При этом формируются риски повышения пожароопасности и дискомфорта для жителей города, сообщает РИА Новости.

На этом фоне ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус констатировал, что метеорологическое лето, когда среднесуточная температура воздуха выше плюс 15 градусов, вернулось в Москву. Эксперт подтвердил, что как минимум до середины следующей недели показания термометров будут только расти, продолжая "метеолетний" период, который на этот раз уже не прервется.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов предупредил, что "говорить о том, что лето будет однородно теплым — такого говорить нельзя по определению". Обещать и чрезвычайно жаркое лето специалист не стал, хотя "один из месяцев — я не буду уточнять, какой — совершенно определенно будет".