Первый снаряд ушел левее, метров 50. Но после корректировки весь пакет тяжелого огнемета лег точно в цель. Куда били российские бойцы, стало ясно на рассвете. Вот результат прямых попаданий - горит пункт дислокации ВСУ.

Эти кадры опубликовали националисты. Хотели поднять шум – мол, русские ударили по детскому саду в Сумской области. Но вместо провокации получился сюжет - саморазоблачение. На видео - ни одного ребенка. Зато десятка два крепких мужчин. Да и эвакуируют тоже явно не мальчиков и девочек.

А вот кто на самом деле был расквартирован в детсаду. Это видео бандеровцы сделали за несколько дней до российской атаки. В центре композиции - обнимаются и танцуют не очень трезвые солдаты ВСУ. В соседнем корпусе - разбитые ими же детские игровые и спальни. А вот комнаты, уже обжитые и приспособленные под казармы. Вдоль стен спальные мешки, каски и бронежилеты. И никакой конспирации. Тем более, ума. Поэтому, когда это видео попало в руки российских военных, решение, что делать, было принято очень быстро.

Российских "птиц" сегодня вдоль всей линии соприкосновения на северном фронте - сотни. С утра при поддержке истребителей малой авиации и батарей идет мощный накат на позиции ВСУ в Сумской и Харьковской областях.

Взлетают в воздух блиндажи и транспорт противника в селах Чайковка, Симоновка и Чугуновка. Их окраины и как минимум 4 лесополосы уже заняты российскими штурмовиками. На связи - постоянно командиры дивизионов. Если бойцы уперлись в мощный дот или бункер, координаты сразу уходят в штаб.

В ДНР российские бойцы постепенно берут в клещи Константиновку. Но главное - мелкими группами начали просачиваться к последней подконтрольной ВСУ дороге. Каждый день тут попадают в засады резервы националистов. Без снабжения их гарнизон долго не продержится. Бандеровцы в городе и так сидят без поддержки тяжелого калибра и больше огрызаются из подвалов, чем атакуют. И, чтобы остановить наступление российских войск, изобретают новые методы воздействия.

Вот только если на кого и подействует такая психическая атака, так лишь на новичков. А их под Константиновкой нет. Бандеровские трюки бойцы изучают еще на полигонах. Вот идет подготовка штурмовиков к зачисткам пригородов и улиц. И тут важно понимать: ВСУ в Константиновке - это потрепанные остатки нацбатальнов, которые ждут только команды к отступлению. На российской стороне - все наоборот. Это свежие хорошо обученные, а главное - мотивированные бойцы.