США намерены предъявить обвинения Раулю Кастро

Вашингтон готовится предъявить обвинения одному из лидеров Кубинской революции Раулю Кастро. Как сообщают влиятельные американские издания, Минюст США намерен возобновить расследование громкого дела 20-летней давности. Тогда ВВС республики сбили два легкомоторных самолёта "Цесна", принадлежащих эмигрантской организации, которые без разрешения вторглись в воздушное пространство.

Судебное разбирательство - всего лишь повод для усиления давления на кубинские власти, считают политологи. На фоне новых угроз Белого дома и энергетической блокады острова накануне Гавану посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф. Он встретился с представителями МВД республики. Передал послание от Дональда Трампа.

Власти Кубы подчеркнули - американским коллегам предоставили исчерпывающую информацию, что республика не представляет угрозы нацбезопасности США.